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Рэмзи рассказал, что делает Роналду особенным
Португалец лучший, потому что трудится больше всех.
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи рассказал об обычном дне Криштиану Роналду на тренировочной базе.
«Он исключительный спортсмен. Первый в тренажерном зале, выполняет свою программу упражнений и выходит на поле. Он победитель. Он хочет выигрывать в каждой мини-игре, что бы это ни было. После он будет практиковать стандарты, удары, что угодно. Вы сами знаете, насколько он хорош и заряжен. Он просто невероятен, один из величайших в игре», – рассказал валлиец в инстаграм-лайве Найла Хорана.
- Рэмзи выступает за туринский клуб с 2019 года после перехода из «Арсенала».
- «Ювентус» лидирует в Серии А, на один балл опережая «Лацио».
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