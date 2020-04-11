Появились фотографии тренировки Криштиану Роналду, за которую его раскритиковали в правительстве Мадейры.

Изначально предполагалось, что возмущение у властей вызвала непродолжительная пробежка Криша и Джорджины на открытом воздухе, но The Sun удалось выяснить реальную причину. Издание опубликовало снимки, на которых футболист тренируется на стадионе «Насьонала», клуба второго дивизиона Португалии. Криштиану явно игнорирует рекомендации по социальному дистанцированию.

Роналду выступает за «Ювентус» после перехода из «Реала» в 2018 году.

Туринцы лидируют в таблице Серии А, но лишь на один балл опережают «Лацио».

«У Роналду нет привилегий». Власти Мадейры раскритиковали Криша за тренировки на улице

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