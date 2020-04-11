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Роналду поддержал Португалию и Италию фотошопом с масками в цветах их флагов

Роналду поддержал Португалию и Италию фотошопом с масками в цветах их флагов
Eurosport

2 ч. назад

Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии призвал сплотиться.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в твиттер два фото в медицинских масках: одна выполнена в цветах португальского флага, другая – итальянского.

«В этот очень трудный момент для нашего мира важно, чтобы мы объединялись и поддерживали друг друга. Давайте сделаем все возможное, чтобы помочь», – подписал пост Криш.

  • С разрешения «Ювентуса» футболист вернулся в Португалию на время карантина.
  • Туринский клуб лидирует в Серии А.

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