Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в твиттер два фото в медицинских масках: одна выполнена в цветах португальского флага, другая – итальянского.

«В этот очень трудный момент для нашего мира важно, чтобы мы объединялись и поддерживали друг друга. Давайте сделаем все возможное, чтобы помочь», – подписал пост Криш.

С разрешения «Ювентуса» футболист вернулся в Португалию на время карантина.

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