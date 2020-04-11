Getty Images
Роналду поддержал Португалию и Италию фотошопом с масками в цветах их флагов
Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии призвал сплотиться.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в твиттер два фото в медицинских масках: одна выполнена в цветах португальского флага, другая – итальянского.
«В этот очень трудный момент для нашего мира важно, чтобы мы объединялись и поддерживали друг друга. Давайте сделаем все возможное, чтобы помочь», – подписал пост Криш.
- С разрешения «Ювентуса» футболист вернулся в Португалию на время карантина.
- Туринский клуб лидирует в Серии А.
«Я чемпион мира. А ты?» Marca рассказала, как Педро 10 лет назад дерзко унизил Роналду