Фанаты в Италии смогут снова посещать футбольные матчи не раньше января следующего года.

Италия первой объявила о приостановке футбола в стране из-за пандемии коронавируса, и ситуация с болезнью такова, что болельщики вернутся на стадионы еще нескоро. Sport Mediaset ссылается на государственный документ и сообщает, что в правительстве приняли решение о запрете на посещение матчей вплоть до первого месяца 2021 года.

В Италии 156,363 зафиксированных случаев заражения COVID-19.

Больше среди европейских стран только в Испании – 166,019. Хуже всего ситуация в США – более полумиллиона инфицированных.

Сорвать планы нацистов и придумать слово голеадор. Журналист, который дал название Дерби Италии

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