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Sport Mediaset: итальянские болельщики вернутся на трибуны только в 2021 году
Правительство страны считает, что коронавирус не позволит сделать это раньше.
Фанаты в Италии смогут снова посещать футбольные матчи не раньше января следующего года.
Италия первой объявила о приостановке футбола в стране из-за пандемии коронавируса, и ситуация с болезнью такова, что болельщики вернутся на стадионы еще нескоро. Sport Mediaset ссылается на государственный документ и сообщает, что в правительстве приняли решение о запрете на посещение матчей вплоть до первого месяца 2021 года.
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- Больше среди европейских стран только в Испании – 166,019. Хуже всего ситуация в США – более полумиллиона инфицированных.
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