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Роналду покачал пресс и использовал детей в качестве утяжелителей
Криш знает, как развлечь малышей с пользой для себя.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил видео домашней тренировки.
Португальский футболист пытался качать пресс, но ему мешали детишки, сновавшие рядом – Криш не растерялся и по очереди использовал их в качестве утяжелителей.
- «Ювентус» лидирует в Серии А, но опережает «Лацио» лишь на одно очко.
- Роналду находится на родине – клуб отпустил его, несмотря на всеобщий карантин.
- У Криштиану два сына и две дочери от трех разных женщин.
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