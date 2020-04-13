Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил видео домашней тренировки.

Португальский футболист пытался качать пресс, но ему мешали детишки, сновавшие рядом – Криш не растерялся и по очереди использовал их в качестве утяжелителей.

«Ювентус» лидирует в Серии А, но опережает «Лацио» лишь на одно очко.

Роналду находится на родине – клуб отпустил его, несмотря на всеобщий карантин.

У Криштиану два сына и две дочери от трех разных женщин.

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