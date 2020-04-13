Бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани рассказал о трансферных неудачах в период работы в легендарном клубе.

«Тевес должен был прийти, но этого так и не произошло. У нас была договоренность с Роберто Баджо за пять лет до его фактического появления в «Милане».

Мы также пытались заполучить Дель Пьеро до его перехода в «Ювентус». Он один из двух футболистов, о неподписании которых я жалею больше всего. «Падова» просила за него 5 миллиардов лир – очень большую сумму за такого молодого футболиста. То же самое касается Криштиану Роналду: ему было 16 лет, а «Спортинг» запросил у нас 16 или 17 миллиардов лир.

Еще мы долгое время охотились за Тотти, но он не хотел уходить из «Ромы», – сказал Галлиани Sky Sport Italia.

Галлиани работал в «Милане» с 1986-го по 2017-й.

За этот период «россонери» завоевали 8 скудетто и 5 Кубков/Лиг чемпионов.

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