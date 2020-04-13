Getty Images
Галлиани: «Больше всего жалею, что не купил в «Милан» Дель Пьеро и Роналду»
В обоих случаях «россонери» пожалели денег за совсем молодых футболистов.
Бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани рассказал о трансферных неудачах в период работы в легендарном клубе.
«Тевес должен был прийти, но этого так и не произошло. У нас была договоренность с Роберто Баджо за пять лет до его фактического появления в «Милане».
Мы также пытались заполучить Дель Пьеро до его перехода в «Ювентус». Он один из двух футболистов, о неподписании которых я жалею больше всего. «Падова» просила за него 5 миллиардов лир – очень большую сумму за такого молодого футболиста. То же самое касается Криштиану Роналду: ему было 16 лет, а «Спортинг» запросил у нас 16 или 17 миллиардов лир.
Еще мы долгое время охотились за Тотти, но он не хотел уходить из «Ромы», – сказал Галлиани Sky Sport Italia.
- Галлиани работал в «Милане» с 1986-го по 2017-й.
- За этот период «россонери» завоевали 8 скудетто и 5 Кубков/Лиг чемпионов.
Гендиректор «Локо»: «Милан» предлагал аренду и выкуп Миранчука, но сумма интереса не представляла»