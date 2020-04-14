«Барселона» и «Интер» могут провести обмен нападающими Лаутаро Мартинесом и Антуаном Гризманном.

О таком варианте сообщает первая полоса La Gazzetta dello Sport от 14 апреля 2020 года.

Про возможный обмен задумался «Интер» после предложения «Барселоны» по Лаутаро. Миланцы готовы отдать 22-летнего аргентинца за 111 миллионов евро, «Барса» летом 2019-го купила Гризманна за 120 миллионов. Таким образом, стоимость практически идентична, и ее можно уравнять, сделав скидку из-за возраста француза (29 лет) и его не самых ярких выступлений за каталонский клуб.

Опираясь на текст первоисточника, Goal сообщает, что переговорам препятствует зарплата Гризманна в 17 миллионов евро. «Интер» не готов выплачивать форварду такую сумму.

Также медиа писали об обмене Гризманна на Неймара в «ПСЖ» и интересе из «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/20 француз забил 8 мячей в 26 матчах чемпионата Испании.

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