Британский таблоид The Sun составил топ девушек, которые в разное время были замечены с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Английские газетчики напомнили читателям забытую историю: оказывается, 10 лет назад у Криша было небольшое приключение с нынешней женой рэпера Канье Уэста – светской львицей Ким Кардашьян.

Роналду пересекся с Ким весной 2010 года – тогда португалец проводил всего-навсего первый сезон в футболке мадридского «Реала». Ему на тот момент было 25 лет, светской львице – 29. Как пишет Daily Mail, в апреле 2010-го Ким на три дня прилетела в Мадрид, где и встретилась с Криштиану.

Согласно информации, которую раздобыла британская пресса, Роналду и Кардашьян отужинали вместе; во время трапезы «Ким и Криштиану целовались и были очень ласковы». «Было заметно, что они отлично поладили, они постоянно смеялись», – сообщил источник.

В 2014 году Ким вышла замуж за Канье Уэста – одного из важнейших артистов современности.

Криштиану в 2017 году начал отношения с фитнес-моделью Джорджиной Родригес.

Журналист восстановил родословную Ким Кардашьян. Она связана с Конором и королевской семьей

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