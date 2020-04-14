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Оказывается, у Роналду был мини-роман с Ким Кардашьян. В 2010-м их заметили целующимися в ресторане
До Джорджины Кришу нравилась не только Ирина Шейк.
Британский таблоид The Sun составил топ девушек, которые в разное время были замечены с португальским нападающим Криштиану Роналду.
Английские газетчики напомнили читателям забытую историю: оказывается, 10 лет назад у Криша было небольшое приключение с нынешней женой рэпера Канье Уэста – светской львицей Ким Кардашьян.
Роналду пересекся с Ким весной 2010 года – тогда португалец проводил всего-навсего первый сезон в футболке мадридского «Реала». Ему на тот момент было 25 лет, светской львице – 29. Как пишет Daily Mail, в апреле 2010-го Ким на три дня прилетела в Мадрид, где и встретилась с Криштиану.
Согласно информации, которую раздобыла британская пресса, Роналду и Кардашьян отужинали вместе; во время трапезы «Ким и Криштиану целовались и были очень ласковы». «Было заметно, что они отлично поладили, они постоянно смеялись», – сообщил источник.
- В 2014 году Ким вышла замуж за Канье Уэста – одного из важнейших артистов современности.
- Криштиану в 2017 году начал отношения с фитнес-моделью Джорджиной Родригес.
Журналист восстановил родословную Ким Кардашьян. Она связана с Конором и королевской семьей