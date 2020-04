Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала новый чарующий снимок в инстаграме.

Родригес выложила в инстасторис фото, на котором трудно разглядеть что-то, кроме ее красоты. Georgina left little to the imagination, как говорят англичане.

Криштиану встречается с Джорджиной с 2016 года. В 2017 году у пары родился ребенок. У Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.

Ранее экс-девушка Неймара Сорая Вучелич опубликовала видео, где тоже похвасталась гаргантюанскими формами.

Оказывается, у Роналду был мини-роман с Ким Кардашьян. В 2010-м их заметили целующимися в ресторане

Качай приложение Eurosport для iOS или Android