Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал, как убивает время на карантине.

«Всегда испытывайте себя. Для меня это время, чтобы учиться», – подписал португалец пост в инстаграме.

«Ювентус» лидирует в Серии А, но опережает «Лацио» лишь на одно очко.

Роналду находится на родине – клуб отпустил его, несмотря на всеобщий карантин.

Оказывается, у Роналду был мини-роман с Ким Кардашьян. В 2010-м их заметили целующимися в ресторане

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