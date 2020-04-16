«Всегда испытывайте себя». Роналду показал, чем занимается на карантине
Футболист поддерживает не только физическую форму.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал, как убивает время на карантине.
«Всегда испытывайте себя. Для меня это время, чтобы учиться», – подписал португалец пост в инстаграме.
- «Ювентус» лидирует в Серии А, но опережает «Лацио» лишь на одно очко.
- Роналду находится на родине – клуб отпустил его, несмотря на всеобщий карантин.
Оказывается, у Роналду был мини-роман с Ким Кардашьян. В 2010-м их заметили целующимися в ресторане