Португальский нападающий Криштиану Роналду после «Манчестер Юнайтед» мог оказаться не в «Реале», а в «Барселоне». Об этом рассказал экс-президент мадридцев Рамон Кальдерон.

«Работа над трансфером шла на рубеже 2007 и 2008 годов. Были трудные переговоры с «Манчестер Юнайтед» – они не хотели терять такого футболиста, а он хотел играть в Мадриде. Фергюсон не желал, чтобы Роналду уходил к нам, он очень не любил «Реал» и предложил Роналду «Барселоне». Каталонцы были в восторге от такой возможности, но Криштиану ясно понимал, где хочет играть», – цитирует Кальдерона Marca, ссылаясь на Al Mayadeen.

Роналду перешел в «Реал» летом 2009 года и четырежды выиграл с клубом Лигу чемпионов.

Летом 2018-го Криштиану стал игроком «Ювентуса».

Оказывается, у Роналду был мини-роман с Ким Кардашьян. В 2010-м их заметили целующимися в ресторане

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