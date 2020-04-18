Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в инстаграм очередной эпизод хроники карантина – на этот раз он научил младшего сына коронному кличу.

В ролике его сынишка Матео повторяет за отцом фирменное «Си-и-и!» – правда, пока немного фальшивит. «Весь в отца», – подписал пост Криш.

«Ювентус» лидирует в Серии А.

Роналду проводит карантин на родине в Португалии.

Помимо Матео у Роналду есть сын Криштиану-младший и две дочери – Эва Мария и Алана Мартина.

Оказывается, у Роналду был мини-роман с Ким Кардашьян. В 2010-м их заметили целующимися в ресторане

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