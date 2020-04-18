Экс-капитан и легенда «Ромы» Франческо Тотти поведал медиа, как появление в доме кошки чудом не разрушило его брак с итальянской моделью Илари Блази.

«Я злился на жену, когда она купила лысую кошку и назвала ее Донна Паола. Все кипело. Ночью кошка хотела спать только в нашей кровати, у наших ног. Это очень ласковая кошка, но она чуть не довела нас до разрыва.

Илари хотела кошку любой ценой. Я был непреклонен и настаивал на том, что ее не должно быть в нашем доме. В итоге, решения в нашей семье принимает Илари. Мы не разговаривали несколько дней, но в итоге я тоже полюбил эту кошку», – цитирует Франческо Football-Italia.

Тотти завершил карьеру в 2017-м.

Франческо всю карьеру выступал за «Рому» (с 1992-го по 2017-й) и забил за клуб более 250 мячей.

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