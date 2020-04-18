«Барселона» не готова платить 111 млн евро за нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Именно такая сумма прописана в контракте аргентинца в качестве отступных. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы не отказываются от покупки игрока, но надеются подписать его за меньшие деньги.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге.

Мартинес – партнер Лионеля Месси по национальной команде.

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