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Mundo Deportivo: «Барселона» не будет выплачивать сумму отступных за Лаутаро
Каталонцы хотят сбить цену.
«Барселона» не готова платить 111 млн евро за нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Именно такая сумма прописана в контракте аргентинца в качестве отступных. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы не отказываются от покупки игрока, но надеются подписать его за меньшие деньги.
- «Барселона» лидирует в Ла Лиге.
- Мартинес – партнер Лионеля Месси по национальной команде.
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