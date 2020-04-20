В начале 2000-х Константин Сарсания запустил футбольную школу «Академика». Проект искал молодых игроков, чтобы подготовить их к трансферу в зарубежный клуб или российский гранд. «Я тогда был агентом. Шестеро моих ребят в 16 лет уехали в Европу. Выяснилось, что тренировки там совсем другие. Из-за этого наши футболисты не всегда выдерживали и получали травмы. Возникла идея правильно готовить игроков, чтобы они спокойно адаптировались за границей, – рассказывал Сарсания о создании школы. – Люди вложили деньги, мы заключили договор с «Трудовыми резервами», чтобы ребята играли в первенстве Москвы. Тогда еще не было никаких лимитов, и можно было собрать футболистов из бывшего СССР».

Первый отбор прошел среди парней 1984 года рождения. На пятидневные сборы Сарсания пригласил 25-30 человек, из которых три-четыре остались в академии. Второй набор прошел менее строго: Константин взял шесть-семь футболистов. «На тот момент у нас были лучшие условия в России: ребята жили на базе с трехразовым питанием, постоянным контролем и тренировками в режиме команды РФПЛ. Скаутов у нас вначале не было, искали ребят по агентским каналам», – хвастался Сарсания. Для сборов академия арендовала базу в Чехове, где до сих пор тренируются гандбольные «Чеховские медведи».

Константин СарсанияEurosport

Тогда 15-летний Будянский рискнул местом в белгородском «Салюте». Он отправился на просмотр в «Академику» и сыграл на отборе вместе с Александром Данишевским и Анатолием Герком. Первый взял в «Спартаке» последнее золото перед 16-летним перерывом, а второго называли самым талантливым в школе. Риск оправдался – Виктор пробился в академию.

После поступления в школу он сразу отметился на юниорском чемпионате Европы-2001 до 16 лет в составе сборной России, отыграл 35 минут в матче с Польшей и вылетел в 1/4 финала от Франции. Несмотря на рождение под Харьковом, Будянский считал себя русским: «Когда я был маленьким, семья переехала в Старый Оскол. Поэтому я – гражданин России, и хочу играть за сборную. Если вызовут – буду несказанно рад. Ну а нет… Тогда, наверное, буду раздумывать над приглашением с Украины».

Пока Виктор тренировался, Сарсания расходовал баланс мобильника. За год он пристраивал десятки игроков и водил их на просмотры, будто на экскурсии. «Академика» регулярно ездила на международные турниры, где скауты цепляли самых талантливых. За Будянским пристально следили «Спартак» и «Локомотив», но тинейджер хотел в Европу.

На одном из турниров в Нанте «Академика» билась с «Ливерпулем», «Аяксом», «Баварией», «ПСЖ» и другими французскими клубами. Будянский заискрился перед селекционерами, лонгшотом выбил англичан из полуфинала и взял приз лучшему игроку. Команда Сарсании заняла второе место, а Виктор добился предложений из-за рубежа.

Сначала ринулся на кастинг в «Фейенорд». Там ему не хватило серьезности от партнеров, на что Витя жаловался в интервью: «Фейенорд» проводил турнир для дублеров, а нас выпускали на замену. По ощущениям мне не понравилось. Все были какие-то экстравагантные. Команда дубля вообще – оторви и выброси. Они шутят, прикалываются, веселятся. Они не чувствовали важность и серьезность турнира. Так, будто для кайфа играют. Будто приехали развлекаться».

Из Нидерландов Будянский прямым рейсом полетел на просмотр в «Ювентус» вместе с Ильясом Зейтуллаевым и Сергеем Коваленко. Они подписали месячный договор, на следующий день получили форму и месяц тренировались в молодежной команде под слежкой Джан Пьеро Гасперини.

Первые недели Будянский и компания вели себя, как дети в магазине игрушек. Даже после заключения контракта трансфер казался нереальным. «Сначала на нас смотрели, как на идиотов – над нами посмеивались, когда мы фотографировались с Зинедином Зиданом и Джанлукой Пессотто. Думали, что мы дикари, которые никогда не видели звезд, но это нормально. Мы быстренько подружились – у Гасперини был большой опыт работы с детьми, и он умел объединять людей разных культур», – вспоминал Зейтуллаев.

Из-за сложных переговоров Будянский мог остаться без «Ювентуса». Сарсании не понравились обстановка и цена за игроков. «В Италии правами на многих футболистов совместно владеют несколько клубов, и мы попали в тот день, когда по ним принимали какое-то решение. Миланский отель был забит руководителями команд Серий А, B и C. И все ждали только Лучано. Когда он пришел, ему кланялись, как будто это господь. Моджи с сыном сняли номер, куда приглашали всех на переговоры, – возмущался Константин. – Не хочу называть цифры, но был момент, когда нам было выгоднее отдать ребят в «Спартак» или «Локо». Сумма, предложенная Лучано, нас не устроила. Мы ушли, но за нами спустился сын Моджи и сказал, что вопрос будет решен. Сначала они купили Будянского, а Зейтуллаева и Коваленко взяли в аренду. Но через полгода выкупили права и на них».

Карло Анчелотти первым подключил Виктора к основе, и следующие два сезона Будянский и Зейтуллаев учились у звезд «Ювентуса». Алессандро дель Пьерро взялся за их адаптацию: нападающий посвящал парней в философию клуба и делился игровыми трюками. «Он объяснял Будянскому, как бить штрафные, а мне говорил: «Не бойся брать игру на себя. Будь спокоен. Если ошибешься – это нормально, через ошибки ты растешь», – тепло отзывался Зейтуллаев.

Из-за внешности игроки «Юве» дали Будянскому прозвище Маленький Недвед. Так называл Витю даже генеральный директор Моджи, но Павла это жутко бесило. На одной из тренировок Буди положил роскошный мяч, после чего партнеры поддержали гол выкриком новой клички. Через минуту разозленный чех забил еще красивее и пробухтел: «Я – настоящий Недвед».

После назначения Марчелло Липпи Будянский ждал дебюта 2,5 года. В мае 2004-го итальянец дважды выпустил Виктора на замену: в матче с «Перуджей» он впервые вышел на поле, а в последнем туре с «Сиеной» Буди последний раз надел футболку «Юве». Летом Фабио Капелло сместил Липпи, и следующие три сезона Витя бродил по арендам.

«Мы ездили с Будянским в «Локомотив», «Спартак» и «Динамо» Киев, но, когда там узнавали, что мы принадлежим «Юве», никто не хотел нас покупать. Ошибка заключалась в том, что, принадлежа «Ювентусу», мы не могли ездить на просмотры. Когда ты молодой, ты легко поддаешься на обещания: «Поедем в Россию – дадим тебе высокую зарплату», – Зейтуллаев считал, что туринцы не простили интерес Ильяса и Виктора к клубам из России. – В «Юве» проверяют не только футбольные качества, но и морально-этические. Поэтому в «Ювентусе» нет таких людей, как Марио Балотелли. Там можно ошибиться один раз, второй, но на третий с тобой просто разрывают отношения».

В «Реджине» Будянский играл так же часто, как и у Липпи. Но в «Авеллино» и «Асколи» он закрепился в стартовом составе. В последней команде Виктор отбегал свой лучший сезон и упрекал российскую прессу, которая не следила за ним в Италии. «Российские журналисты вообще со мной не общаются! Мне чаще звонят с Украины, я ведь из Харькова. И в итальянской прессе как украинец прохожу. Как уехал в Италию в семнадцать лет, так все и затихло. Может, забыли, а может, след потеряли… Хотя вроде бы за итальянским футболом все следят... Во всяком случае, этот турнир уж никак не слабее российской Премьер-лиги», – грустил Будянский, любивший внимание.

Луиш Фигу и Виктор БудянскийGetty Images

Ажиотаж вокруг футболиста возрос со скандалом о договорных матчах. Виктор выступил в суде против Моджи и его сына Алессандро, где обвинил руководителей в излишнем давлении. «Был момент, когда я хотел уйти из «Ювентуса», и в это время общался с Лучано больше всего. Говорил он примерно так: «Никуда тебя не отдам. Ты должен остаться здесь и принадлежать этому клубу». По форме это звучало жестче. Не угрожал, но и не уговаривал, а диктовал», – обличал деспота Витя. Вдобавок генеральный директор «Юве» просил сменить агента Марко Трабукки на агентство своего сына, но Будянский наплевал на угрозы и отказался: «Если ты игрок «Юве» и клиент агентства Моджи, тебя будут отдавать в те клубы, куда выгодно агенту, а не тебе».

Самый кайфовый период у Вити настал, когда Гус Хиддинк впервые вызвал его в сборную России на отборочные матчи к Евро-2008. Буди дебютировал против Андорры и невзрачно сыграл с Хорватией, где его заменили на Торбинского. Зато много свободного времени Виктор уделял интервью, где рассказывал о быстром освоении в сборной.

Будянский сразу примкнул к спартаковской группе, а хорошее взаимопонимание с Торбинским объяснял так: «Мы с ним быстро сошлись: все-таки у нас одна кровь – спартаковская». Виктор признался, что в детстве фанател от «Спартака» наравне с «Юве». Он без проблем воображал себя в красно-белой форме, но комфортнее всего Витя чувствовал себя в общении с журналистами. Футболист обожал ездить на радио и записываться на диктофон. Даже гордился рекордом по интервью: три за день.

После приглашения в сборную карьера Будянского пикировала, как первая половина 2020 года. Хиддинк не позвал его на ЧЕ, «Удинезе» выкупил Витю у «Юве», но тот сразу получил травму. Повреждение Буди загладил личной колонкой в «Советском спорте», а в Удине подружился с Романом Еременко. Но в клубе так и не заиграл.

Далее шли аренда в «Лечче», барахтавшемся в Серии Б, и девять матчей за «Химки» Сарсании в 2009-м. Константин рассчитывал на Будянского, но Виктор опять подвел. Он симулировал травмы и пропускал тренировки. Сарсания сначала терпел, потом злился на игрока в медиа, а после матча со «Спартаком» не выдержал. «В перерыве мы проигрывали 0:1, все замены сделаны, и тут один из моих помощников говорит: «Надо Будянского менять». Я опешил: «Подожди, мы все коррективы уже внесли. Пусть второй тайм начинает». Тут выясняется: «Да у него майки нет». Оказалось, что наши администраторы взяли всего один комплект формы, а Виктор после первой половины поменялся с Павленко футболками», – разочаровался в игроке Сарсания. В итоге администраторы «Химок» пошли в раздевалку соперника и стыдливо выпрашивали футболку обратно. Будянский отыграл еще 45 минут, но больше на поле не появлялся. Сарсания выкинул его из заявки.

Несмотря на ранний уход из «Химок», Виктор не сразу вернулся в «Удинезе». Он поехал в Старый Оскол к родным, где самостоятельно тренировался. Только к концу года отец напомнил о футболисте и объявил, что тот вернулся в Удине после увольнения тренера. Итальянцы не простили длительное отсутствие без причины: Будянский лишь числился в команде. В 2010 году Витя собрался в аренду в «Варезе», но травма голеностопа оборвала сделку.

«В Риме мне неудачно сделали операцию, потом я оперировался в Бельгии. С тех пор прошло почти 1,5 года. В конце января еду в Рим на обследование, – говорил обескураженный Будянский. – Сейчас я занимаюсь, но сильные нагрузки еще нежелательны. Когда скажут, что готов на сто процентов, попробую тренироваться на полную. Долгий перерыв связан с тем, что на первой операции допустили ошибку». Во время восстановления Виктор отгонял мысли о завершении карьеры, хотя уже три года не выступал в официальных матчах. Буди искренне верил, что когда-нибудь вернется в «Ювентус» и попадет в заявку сборной России на Евро-2012.

После оптимистичного интервью Будянский скрылся от журналистов. Он вернулся в Старый Оскол, где окончательно покончил с футболом и занялся бизнесом. В редких разговорах с прессой Витя делился, что уже не стремится к публичности и не вернется в спорт – исключительно предпринимательство. «У нас оптовая торговля в России и экспорт сельхозпродукции. Но мы делаем упор на растениеводство. Мы что-то выращиваем и что-то докупаем. То, что выращиваем, продаем на внутреннем рынке», – описывал Виктор.

Будянский владеет 50% прав компании ООО «Фортуна», которая выхаживает и отправляет в Европу зерновые культуры типа пшеницы, проса и даже кориандра. По данным сайта rusprofile, выручка от продаж составляет 362 миллиона рублей, а прибыль – 16 мультов. Доля Будянского оценивается в 11,5 миллионов, как и у итальянского партнера Эммануэле Аннибальди.

Помимо растениеводства, Виктор вместе с другом детства продуктивно управляет сетью ломбардов. «Когда мне было 20 лет, мы сделали одно направление в бизнесе – автоломбарды. Уже с молодости занимаюсь этим. Я зарабатывал на футболе и часть денег инвестировал в бизнес. У нас сейчас семь ломбардов в Воронеже», – Будянский объяснил успешность обеих компаний опытом.

Когда Виктор вспоминал о футболе, то не скрывал, что провел слабую карьеру. Буди хотел как можно больше заработать, но забил на игру. Об этом же говорил Сарсания в 2015-м: «Когда он уезжал, это был человек, который хотел играть и бороться. Я и предположить не мог, что у него не получится. Будянский пересидел в запасе и, видимо, утратил желание чего-то добиваться. А может быть, решил, что для парня из городка Старый Оскол уже добился достаточно».

Виктор Будянский и КакаGetty Images

Тренировки с кумирами «Ювентуса», вызов в сборную России и взаимная любовь с прессой – Буди не жалеет о карьере. Он воплотил не все желания детства, но все равно прошел через то, о чем мечтают миллионы мальчишек. Его карьера не станет примером для маленьких футболистов, но может послужить хрестоматией для неудавшихся. Будянский не сломался, успешно завел новое дело и обрел счастливую семейную жизнь.

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