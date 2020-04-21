Роналдо, «Вальядолид»
Фото: Getty Images
На латинице фамилии двух великих футболистов пишутся одинаково.
Бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Роналдо высказался о сравнениях с португальцем Криштиану Роналду из «Ювентуса».
«Думаю, Роналду раздражает, когда меня называют настоящим Роналдо. Людей нельзя сравнивать. Криштиану останется в истории футбола благодаря голам и стабильности, которой он достиг. Он останется среди лучших вместе с Месси и другими игроками», – сказал 43-летний Роналдо в прямом эфире инстаграма с Фабио Каннаваро. Его слова приводит AS.
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- На латинице фамилии Роналдо и Роналду пишутся одинаково – Ronaldo.
- Роналдо объявил о завершении карьеры в 2010 году.
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