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Дуглас Коста обогнал карт в спринтерском забеге и бросил вызов Леклеру

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Дуглас КостаДуглас Коста

Дуглас Коста

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
35 минут назад

Машиной управляла девушка футболиста Наталья Феликс.

Бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста посоревновался в скорости с гоночным картом.

29-летний футболист пробежал наперегонки с картом, которым управляла его девушка Наталья Феликс. «Дуглас Коста против Натальи Феликс. На этой неделе я непобедим. Шарль Леклер, ты следующий», – написал 29-летний игрок.

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  • Коста перешел в «Ювентус» летом 2017 года на правах аренды, через год заключил полноценный контракт.
  • Леклер – гонщик «Формулы-1», номер четыре в общем зачете сезона-2019.

Леклер на виртуальном Гран-при Азербайджана врезался на том же повороте, что и в реальности в 2019-м

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