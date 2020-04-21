Машиной управляла девушка футболиста Наталья Феликс.

Бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста посоревновался в скорости с гоночным картом.

29-летний футболист пробежал наперегонки с картом, которым управляла его девушка Наталья Феликс. «Дуглас Коста против Натальи Феликс. На этой неделе я непобедим. Шарль Леклер, ты следующий», – написал 29-летний игрок.

Чемпионат Италии «Юве» может наказать Косту: он нарушил карантин и вместо самоизоляции отдыхал с моделью 27/03/2020 В 09:07

Коста перешел в «Ювентус» летом 2017 года на правах аренды, через год заключил полноценный контракт.

Леклер – гонщик «Формулы-1», номер четыре в общем зачете сезона-2019.

Леклер на виртуальном Гран-при Азербайджана врезался на том же повороте, что и в реальности в 2019-м

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат Италии Дуглас Коста влюбился в модель. Раньше ее видели в компании Неймара 16/09/2019 В 16:52