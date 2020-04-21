Дуглас Коста
Фото: Instagram
Машиной управляла девушка футболиста Наталья Феликс.
Бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста посоревновался в скорости с гоночным картом.
29-летний футболист пробежал наперегонки с картом, которым управляла его девушка Наталья Феликс. «Дуглас Коста против Натальи Феликс. На этой неделе я непобедим. Шарль Леклер, ты следующий», – написал 29-летний игрок.
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- Леклер – гонщик «Формулы-1», номер четыре в общем зачете сезона-2019.
Леклер на виртуальном Гран-при Азербайджана врезался на том же повороте, что и в реальности в 2019-м
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