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Звезда Netflix обогнала Джорджину в списке самых популярных девушек Испании в инстаграме

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Эстер ЭкспозитоЭстер Экспозито

Эстер Экспозито

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
31 минут назад

Эстер Экспозито приобрела огромную популярность благодаря сериалу «Элита».

Пассия нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес потеряла лидерство в списке самых популярных звезд Испании в инстаграме.

Как сообщает The Sun, Джорджину с ее 17,7 млн подписчиков опередила испанская актриса Эстер Экспозито – звезды сериала Netflix «Элита». Эстер к сегодняшнему дню накопила аж 20 млн фолловеров.

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