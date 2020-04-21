Эстер Экспозито
Фото: Instagram
Эстер Экспозито приобрела огромную популярность благодаря сериалу «Элита».
Пассия нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес потеряла лидерство в списке самых популярных звезд Испании в инстаграме.
Как сообщает The Sun, Джорджину с ее 17,7 млн подписчиков опередила испанская актриса Эстер Экспозито – звезды сериала Netflix «Элита». Эстер к сегодняшнему дню накопила аж 20 млн фолловеров.
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- Ранее Джорджина восхитила подписчиков откровенным снимком своей груди.
- Роналду провел 22 матча в чемпионате Италии-2019/20, в которых забил 21 мяч.
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