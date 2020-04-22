Дуглас ценит Пауло выше Криштиану.

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста ответил на вопрос о том, кого он считает сильнейшим игроком «Ювентуса». Бразилец находится на карантине и проводит вынужденный отпуск на родине.

«Я надеюсь вернуться в Италию в ближайшее время, не могу дождаться – не знаю, чем еще себя занять здесь. Сильнейший в «Ювентусе»? Мой сильнейший партнер – Паулиньо, Дибала. После него, конечно, Роналду», – приводит слова игрока Goal.

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