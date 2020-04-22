После событий прошлого лета в Сеуле повысилась популярность Лионеля Месси.

Eurosport.ru продолжает отвечать на самые популярные запросы гугла, связанные с футболистами. Сегодня на очереди следующий вопрос: «Почему Роналду ненавидят в Корее?»

Ну, как ненавидят – корейцы обожают Криша так же, как и все остальные поклонники настоящего спорта. Однако в 2019 году случился прецедент, резко настроивший часть южнокорейских фанов против португальца. Это произошло после выставочного матча между звездами К-Лиги и «Ювентусом».

Чемпионат Италии Звезда Netflix обогнала Джорджину в списке самых популярных девушек Испании в инстаграме ВЧЕРА В 15:27

Перед игрой организаторы из компании The Fasta сообщили, что Роналду появится на поле как минимум на 45 минут – с «Ювентусом» даже заключили соглашение по этому вопросу. Гарантированное участие Криштиану подняло интерес к матчу – билеты на стадион в Сеуле купили 63 тысячи человек (некоторые заплатили больше 400 евро).

Однако все пошло не по сценарию еще до прилета «Ювентуса» в Сеул: из-за плохой погоды самолет с туринской командой приземлился в столице Южной Кореи на два часа позже запланированного. Затем прошла автограф-сессия, на которую главный виновник торжества – Роналду – не пришел. В «Юве» заявили, что футболисту предоставили «отдых в связи с необходимостью поддержания формы».

Но каково же было разочарование фанатов, когда началась сама игра – и ни в первом, ни во втором тайме Криш так и не вышел на поле! Когда прозвучал финальный свисток, с трибун понеслось недовольное «Бууу!»; разочарованные корейцы скандировали «Месси! Месси!» – в общем, делали все, чтобы позлить португальца, который так высокомерно их кинул.

Думаете, КриРо как-то объяснил свое непоявление в игре журналистам? Нет, португалец прошел мимо корреспондентов, отказавшись общаться со СМИ. Раздраженные поведением игрока, газеты в Сеуле обрушили ядерный поток критики – как на него самого, так и на «Ювентус» и The Fasta.

Южнокорейские фаны увидели только картонного Роналду Фото: Getty Images

В «Ювентусе» попытались оправдаться, заявив, что Роналду не сыграл из-за «сильной травмы мышцы ноги». Однако довольно скоро Криштиану опубликовал в инстаграме фото своих занятий на беговой дорожке. Тут у южнокорейцев окончательно полыхнуло: как же он тогда тренируется, если получил серьезную травму?

Сразу несколько фанатов обратились в суд, потребовав возместить стоимость билета, комиссию и моральный ущерб. Двое болельщиков добились своего: суд Инчхона постановил, что агентство The Fasta должно выплатить пострадавшим по 371 тысяче вон (313 долларов). Всего истцов, обратившихся в суд по делам, связанным с матчем в Сеуле, накопилось 89 человек.

Другие материалы рубрики:

Почему футболисты плюются? Вы удивитесь, но это не необходимость, а скорее плохая привычка

Почему футболисты выходят на поле с детьми? Традиция зародилась в Англии из-за драк на стадионах

Почему футболисты бреют ноги? Роналду бреет вообще все – говорит, это помогает при беге

Дискомфорт и огромные мышцы. Почему футболисты рвут гетры

Закон спроса и предложения. Почему футболисты так много зарабатывают

Солнце и ветер. Почему футболисты меняются воротами?

Зачем игроки обматывают запястья и ноги? Бензема носит повязку уже год, Варди сделал ее частью стиля

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России Кокорин рассказал о некрасивом поступке Роналду с Комбаровым 20/04/2020 В 07:53