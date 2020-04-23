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Джорджина надела треники и показала, как делает упражнения на ягодицы

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Джорджина РодригесДжорджина Родригес

Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Девушка Криштиану позанималась с гантелями.

Джорджина Родригес, невеста и муза страйкера «Ювентуса» Криштиану Роналду, поддерживает себя в форме на карантине.

Испанская модель опубликовала в инстаграме видео тренировки, где она выполняет упражнения на ягодицы. За три часа ролик посмотрели более 1 млн человек.

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  • Ранее Джорджина потеряла лидерство в списке самых популярных девушек Испании.
  • Криштиану встречается с Джорджиной с 2016 года.
  • В 2017 году у пары родился ребенок. У Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.

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