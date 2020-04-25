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Джорджина показала еще одну горячую тренировку – в розовых легинсах

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Джорджина РодригесДжорджина Родригес

Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

С таким контентом карантин для подписчиков девушки пройдет незаметно.

Возлюбленная футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес не дает подписчикам расслабиться – девушка опубликовала новое волнующее видео.

В ролике дама в розовом спортивном костюме выполняет сет упражнений на ягодицы. Осторожно, после просмотра может возникнуть острая тяга к здоровому образу жизни.

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