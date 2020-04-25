Джорджина Родригес
Фото: Instagram
С таким контентом карантин для подписчиков девушки пройдет незаметно.
Возлюбленная футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес не дает подписчикам расслабиться – девушка опубликовала новое волнующее видео.
В ролике дама в розовом спортивном костюме выполняет сет упражнений на ягодицы. Осторожно, после просмотра может возникнуть острая тяга к здоровому образу жизни.
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- Криштиану встречается с Джорджиной с 2016 года.
- В 2017 году у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.
Джорджина надела треники и показала, как делает упражнения на ягодицы
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