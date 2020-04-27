Чиро Иммобиле
Фото: Getty Images
Еще один футболист заявил о недовольстве испанским коучем.
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле раскритиковал тренера Унаи Эмери, который давал ему мало шансов в «Севилье».
«В «Севилье» мне было некомфортно, мне давали немного шансов. В январе я собрался уходить, но Эмери попросил остаться. Я сразу забил два мяча, но Эмери снова вывел меня из состава. И я осознал, что он вообще ничего не соображает», – цитирует 30-летнего Иммобиле ElDesmarque.
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- Эмери привел «Севилью» к трем подряд победам в Лиге Европы.
- Когда Унаи тренировал «Спартак», Артем Дзюба назвал его тренеришкой.
- После 26 туров чемпионата Италии-2019/20 Иммобиле с 27 голами лидирует в списке бомбардиров, на шесть мячей опережая Криштиану Роналду.
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