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Иммобиле: «В «Севилье» осознал, что Эмери вообще ничего не соображает»

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Чиро ИммобилеЧиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
42 минут назад

Еще один футболист заявил о недовольстве испанским коучем.

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле раскритиковал тренера Унаи Эмери, который давал ему мало шансов в «Севилье».

«В «Севилье» мне было некомфортно, мне давали немного шансов. В январе я собрался уходить, но Эмери попросил остаться. Я сразу забил два мяча, но Эмери снова вывел меня из состава. И я осознал, что он вообще ничего не соображает», – цитирует 30-летнего Иммобиле ElDesmarque.

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  • Эмери привел «Севилью» к трем подряд победам в Лиге Европы.
  • Когда Унаи тренировал «Спартак», Артем Дзюба назвал его тренеришкой.
  • После 26 туров чемпионата Италии-2019/20 Иммобиле с 27 голами лидирует в списке бомбардиров, на шесть мячей опережая Криштиану Роналду.

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