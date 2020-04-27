Шченсный рассказал, как Венгер посадил его в запас из-за выкуренной сигареты

Несколько нервных затяжек привели поляка в чемпионат Италии и в итоге – в «Юве».

Голкипер «Ювентуса» Войцеx Шченсный рассказал, как ему пришлось покинуть лондонский «Арсенал» из-за выкуренной сигареты.

«В то время я постоянно курил, и Арсен Венгер прекрасно знал об этом. Он просто не хотел, чтобы кто-то курил в раздевалках, и я тоже это знал. Из-за эмоций после финального свистка я решил выкурить одну сигарету. Команда все еще была внутри. Я пошел в угол душевой, чтобы спрятаться. Кто-то заметил меня и доложил об этом боссу.

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Через несколько дней я встретился с ним. Арсен спросил меня, правда ли это, я сказал «да». Он оштрафовал меня, и на этом история закончилась. Потом Венгер предупредил меня, что некоторое время я не буду проходить в состав. Я ожидал вернуться через несколько недель, но Давид Оспина отлично провел свои матчи. У меня было два варианта: остаться и бороться за место в составе или пойти в аренду и доказать, что я по-прежнему лучший голкипер в клубе», – цитирует Шченсного Goal.

В 2015 году Войцех перешел в аренду в «Рому», где провел два сезона. Затем права на поляка выкупил «Ювентус».

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