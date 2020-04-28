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Тест: назови все команды Серии А

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Тест

Фото: Eurosport

Артем Буторин
Автор:Артем Буторин
через 14 минут
@ArtemButorin

«Ювентус», «Интер», а еще?

Конечно, ты следишь за голами Криша в «Ювентусе» и успехами Конте в «Интере». Но чемпионат Италии на этом не заканчивается – там еще 18 команд. Твоя задача – вспомнить всех за семь минут. Легко! Или не очень?

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