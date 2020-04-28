Тест: назови все команды Серии А

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Фото: Eurosport
«Ювентус», «Интер», а еще?
Конечно, ты следишь за голами Криша в «Ювентусе» и успехами Конте в «Интере». Но чемпионат Италии на этом не заканчивается – там еще 18 команд. Твоя задача – вспомнить всех за семь минут. Легко! Или не очень?
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8 ЧАСОВ НАЗАД
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