Тест: назови все команды Серии А

«Ювентус», «Интер», а еще?

Конечно, ты следишь за голами Криша в «Ювентусе» и успехами Конте в «Интере». Но чемпионат Италии на этом не заканчивается – там еще 18 команд. Твоя задача – вспомнить всех за семь минут. Легко! Или не очень?

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