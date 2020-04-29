Футболист заразился COVID-19 еще в марте.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сдал новый тест на коронавирус за полтора месяца, и он в четвертый раз оказался положительным.

Впервые футболист сообщил о заболевании еще 21 марта, он стал третьим игроком туринцев, заразившимся COVID-19 после Даниэле Ругани и Блеза Матюиди. В начале апреля Пауло объявил об излечении недуга, но спустя несколько суток снова сдал положительный тест.

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Как сообщает El Chiringuito, спустя почти полтора месяца и три новых пробы, вирус все еще находится в организме страйкера.

В Италии более 200 тыс случаев заражения коронавирусом.

«Ювентус» лидирует в таблице Серии А.

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