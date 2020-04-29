Пауло Дибала
Фото: Getty Images
Футболист заразился COVID-19 еще в марте.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сдал новый тест на коронавирус за полтора месяца, и он в четвертый раз оказался положительным.
Впервые футболист сообщил о заболевании еще 21 марта, он стал третьим игроком туринцев, заразившимся COVID-19 после Даниэле Ругани и Блеза Матюиди. В начале апреля Пауло объявил об излечении недуга, но спустя несколько суток снова сдал положительный тест.
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Как сообщает El Chiringuito, спустя почти полтора месяца и три новых пробы, вирус все еще находится в организме страйкера.
- В Италии более 200 тыс случаев заражения коронавирусом.
- «Ювентус» лидирует в таблице Серии А.
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