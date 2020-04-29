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Игрок Серии В: «РБ Зальцбург» мог бы купить Роналду хоть завтра»

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Криштиану РоналдуКриштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Полузащитник «Беневенто» считает, что у австрийского клуба хватит денег на Криша.

Футболист «Беневенто» Оливер Крагль считает, что у австрийского «РБ Зальцбург» достаточно средств для привлечения лучших игроков планеты. 29-летний немец выступает в Серии B, но два с половиной года карьеры провел в австрийском «Риде» – Крагль много раз пересекался с клубом семейства «Ред Булл» и знает, о чем говорит:

«РБ Зальцбург» сделал так, чтобы действующий чемпион Лиги чемпионов «Ливерпуль» отдал все силы на «Энфилде», они добыли ничью в Неаполе. «Ред Булл» может купить Роналду хоть завтра, если они захотят. Думаю, «Зальцбург» преуспел бы в немецкой Бундеслиге», – цитирует игрока Goal.

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  • Роналду выступает за туринский «Ювентус» после перехода из «Реала» в 2018 году за 117 млн евро.
  • В семейство «Ред Булл» входит несколько клубов, в том числе команды из Германии, Бразилии, США и Ганы.

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