Corriere dello Sport считает, что Роналду распространяет слухи о повторной болезни Дибалы

Криштиану Роналду и Пауло Дибала, «Ювентус»
Фото: Getty Images
Все ради того, чтобы не возвращаться в Турин.
Итальянское издание Corriere dello Sport предполагает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду распространяет ложные данные о состоянии здоровья партнера по команде Пауло Дибалы.
По мнению источника, португалец, пережидающий карантин на Мадейре, не хочет возвращаться в Италию. Чтобы успешно оставаться на родине, Криш дезинформирует медиа о новых положительных результатах тестов игроков «Ювентуса», конкретно – Дибалы.
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- Ранее появились данные, что Дибала, переболевший COVID-19, снова заразился вирусом.
- Девушка аргентинского форварда Ориана Сабатини отрицает информацию.
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