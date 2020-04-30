Corriere dello Sport считает, что Роналду распространяет слухи о повторной болезни Дибалы

Все ради того, чтобы не возвращаться в Турин.

Итальянское издание Corriere dello Sport предполагает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду распространяет ложные данные о состоянии здоровья партнера по команде Пауло Дибалы.

По мнению источника, португалец, пережидающий карантин на Мадейре, не хочет возвращаться в Италию. Чтобы успешно оставаться на родине, Криш дезинформирует медиа о новых положительных результатах тестов игроков «Ювентуса», конкретно – Дибалы.

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Ранее появились данные, что Дибала, переболевший COVID-19, снова заразился вирусом.

Девушка аргентинского форварда Ориана Сабатини отрицает информацию.

El Chiringuito: Дибала сдал четвертый положительный тест на коронавирус за полтора месяца

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