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Tuttomercato: «Ливерпуль» купит Кулибали в пару к Ван Дейку

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Калиду Кулибали

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 37 минут

Кто-то кроме Криша и Лео сможет их пройти?

«Ливерпуль» интересуется центральным защитником «Наполи» Калиду Кулибали.

По информации Tuttomercato, «красные» рассчитывают приобрести 28-летнего сенегальца, чтобы создать в центре обороны мощную связку с Вирджилом ван Дейком. Для осуществления этого трансфера «Ливерпулю» придется продать Жоэля Матипа.

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  • В сезоне-2019/20 Кулибали провел за «Наполи» 21 матч и не отметился результативными действиями.
  • На Transfermarkt его стоимость оценивается в 56 миллионов евро.

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