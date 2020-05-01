Калиду Кулибали
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Кто-то кроме Криша и Лео сможет их пройти?
«Ливерпуль» интересуется центральным защитником «Наполи» Калиду Кулибали.
По информации Tuttomercato, «красные» рассчитывают приобрести 28-летнего сенегальца, чтобы создать в центре обороны мощную связку с Вирджилом ван Дейком. Для осуществления этого трансфера «Ливерпулю» придется продать Жоэля Матипа.
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- В сезоне-2019/20 Кулибали провел за «Наполи» 21 матч и не отметился результативными действиями.
- На Transfermarkt его стоимость оценивается в 56 миллионов евро.
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