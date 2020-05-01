Все 20 клубов Серии А проголосовали за продолжение сезона

Криштиану Роналду
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Команды будут выполнять указы правительства, но хотят доиграть чемпионат.
Все 20 команд чемпионата Италии солидарны в желании доиграть сезон-2019/20, несмотря на пандемию коронавируса.
Ходили слухи, что некоторые клубы могут выразить протест, но 1 мая Серия А подтвердила, что участники высшего итальянского дивизиона в полном составе выразили желание закончить кампанию в полноценном формате.
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Единственная необходимая формальность – одобрение правительства страны.
- Чемпионат Италии первым из топ-лиг Европы закрылся на карантин.
- В стране больше 205 тыс подтвержденных случаев заражения.
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