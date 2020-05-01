Девушка просто развешивает белье, но тебе может сделаться плоховато от такого ракурса.

Подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес продолжает баловать подписчиков в инстаграме.

Девушка показала, как выполняет бытовую работу по дому – развешивает белье. Правда, красотка выбрала для этого занятия не совсем обычный аутфит – на ягодицах дамы настолько мало одежды, что можно замерзнуть.

Чемпионат Италии Джорджина показала еще одну горячую тренировку – в розовых легинсах 25/04/2020 В 20:44

26-летняя Джорджина встречается с капитаном сборной Португалии с 2016 года.

В 2017 году у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.

Джорджина искупалась в бассейне, похвасталась новым купальником и засветила идеальные ягодицы

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат Италии Джорджина надела треники и показала, как делает упражнения на ягодицы 23/04/2020 В 16:59