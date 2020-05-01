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Джорджина показала, чем занимается на карантине – от идеальных форм девушки сводит скулы

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Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Девушка просто развешивает белье, но тебе может сделаться плоховато от такого ракурса.

Подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес продолжает баловать подписчиков в инстаграме.

Девушка показала, как выполняет бытовую работу по дому – развешивает белье. Правда, красотка выбрала для этого занятия не совсем обычный аутфит – на ягодицах дамы настолько мало одежды, что можно замерзнуть.

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  • 26-летняя Джорджина встречается с капитаном сборной Португалии с 2016 года.
  • В 2017 году у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.

Джорджина искупалась в бассейне, похвасталась новым купальником и засветила идеальные ягодицы

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