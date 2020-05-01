Джорджина Родригес
Фото: Instagram
Девушка просто развешивает белье, но тебе может сделаться плоховато от такого ракурса.
Подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес продолжает баловать подписчиков в инстаграме.
Девушка показала, как выполняет бытовую работу по дому – развешивает белье. Правда, красотка выбрала для этого занятия не совсем обычный аутфит – на ягодицах дамы настолько мало одежды, что можно замерзнуть.
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- 26-летняя Джорджина встречается с капитаном сборной Португалии с 2016 года.
- В 2017 году у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.
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