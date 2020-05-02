Футбол
Чемпионат Италии

Аньелли лайкнул твит фаната, который не согласен на титул без завершения сезона: «Мы не «Интер»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Андреа Аньелли

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Болельщики «бьянконери» все еще припоминают «Интеру» его «кабинетное» чемпионство.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли выразил свое отношение к возможному завершению сезона без доигровки с автоматическим признанием победителя. Ранее национальный чемпионат по футболу был завершен во Франции, чемпионом досрочно признали «ПСЖ».

Аньелли лайкнул следующий твит фаната «бьянконери»: «Мы не хотим побеждать таким способом. Даже Аньелли сказал, что он откажется. Я надеюсь, он будет последователен. Мы не «Интер».

Чемпионат Италии

Джорджина показала, чем занимается на карантине – от форм девушки сводит скулы

ДЕНЬ НАЗАД
  • После 26 сыгранных туров «Ювентус» лидирует в турнирной таблице Серии A, опережая «Лацио» на одно очко.
  • В сезоне-2005/06 «Интер» был признан чемпионом, так как «Ювентус» (первое место) был отправлен в Серию B, а с «Милана» (второе место) сняли очки. Эти события связаны с крупным коррупционным скандалом – Кальчополи.

Все 20 клубов Серии А проголосовали за продолжение сезона

Подписывайся на нас Вконтакте

Лига чемпионов УЕФА

Аньелли: «Аталанта» провела один прекрасный сезон и сразу попала в Лигу чемпионов. Это честно?»

05/03/2020 В 20:50
Клубный чемпионат мира

Инфантино убивает топ-клубы Европы новым Клубным ЧМ. ФИФА думает о деньгах, а не футболистах

01/11/2019 В 12:59
По теме
ФутболЧемпионат ИталииЮвентусИнтерБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалДжорджина показала, чем занимается на карантине – от форм девушки сводит скулы
Следующий материал«Великий день, парни, спасибо». Клопп и игроки «Боруссии» смотрят видео золотого сезона-2010/11