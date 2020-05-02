Болельщики «бьянконери» все еще припоминают «Интеру» его «кабинетное» чемпионство.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли выразил свое отношение к возможному завершению сезона без доигровки с автоматическим признанием победителя. Ранее национальный чемпионат по футболу был завершен во Франции, чемпионом досрочно признали «ПСЖ».

Аньелли лайкнул следующий твит фаната «бьянконери»: «Мы не хотим побеждать таким способом. Даже Аньелли сказал, что он откажется. Я надеюсь, он будет последователен. Мы не «Интер».

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После 26 сыгранных туров «Ювентус» лидирует в турнирной таблице Серии A, опережая «Лацио» на одно очко.

В сезоне-2005/06 «Интер» был признан чемпионом, так как «Ювентус» (первое место) был отправлен в Серию B, а с «Милана» (второе место) сняли очки. Эти события связаны с крупным коррупционным скандалом – Кальчополи.

Все 20 клубов Серии А проголосовали за продолжение сезона

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