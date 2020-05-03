Классическая история Золушки.

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду регулярно менял девушек, а его дети появлялись от суррогатных матерей. Все изменилось, когда он встретил Джорджину Родригес – она родила футболисту дочь Алану и получила предложение руки и сердца.

Джоржина родилась 27 января 1994 года, у нее испано-аргентинское происхождение. Она выросла в небольшом городке Хака на северо-востоке Испании в провинции Уэска. Ее отец Хорхе Родригес – аргентинец, по некоторым данным был футболистом. The Sun сообщает, что мужчина торговал кокаином и провел 10 лет в тюрьме за контрабанду наркотиков. Мама Джорджины переехала в Рим, и девушка была вынуждена устраивать жизнь самостоятельно. Она нашла работу продавщицей в магазине Gucci, где и познакомилась с Криштиану.

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Фото: Getty Images

«А через несколько дней мы снова увиделись на мероприятии другого бренда (Dolce & Gabbana – Eurosport) и поговорили в непринужденной обстановке вне моей работы. Для нас обоих это была любовь с первого взгляда», – вспоминает Джорджина.

В ноябре 2016 года парочку заметили в парижском Диснейленде, хотя Роналду усиленно максировался черным снюдом, капюшоном и темными очками.

А уже в январе 2017-го Криштиану представил новую девушку официально, придя с ней на церемонию вручения «Золотого мяча». В ноябре Джорджина родила дочь, и пока это единственный ребенок Роналду, имя матери которого наверняка известно.

Джорджина отлично поладила с остальными детьми футболиста и его мамой Марией Долореш. Она исправно посещает матчи «Ювентуса», а на время каратина по коронавирусу перебралась с Криштиану на его родной остров Мадейра возле португальских берегов. Семейство радует болельщиков милыми домашними фотографиями, а Джорджина регулярно подогревает интерес подписчиков горячими кадрами с фитнес-тренировок.

«У модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду был контракт на пять лет. Потом он закончился, и они расстались. У новой девочки спортсмена, насколько я знаю, точно такой же контракт с ним», – заявила в апреле 2019-го российская телеведущая и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня. Пока прошло четыре года, но в эту циничную версию откровенно не верится.

Огненные фото Джорджины:

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