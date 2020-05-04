Большое сердце легенды «россонери».

Сентябрь 1996 года, Россия рассаживается перед телевизорами. Вечером пятницы на НТВ показывают «Футбольный клуб» – единственное нормальное спортивное шоу на всю страну.

Василий Уткин привычно поприветствовал зрителей, продиктовал телефон прямого эфира и внезапно заявил, что у него фантастическая новость. «Сегодня на пресс-конференции капитан «Милана» Франко Барези сообщил, что новым легионером этого клуба, возможно, станет русский футболист, – ошарашил публику Уткин. – Правда, увидеть его в игре можно будет не раньше 2015 года. Все это значит, что Барези усыновил полуторагодовалого русского мальчика Андрюшу, который воспитывался в одном из детских подмосковных домов, и хочет растить из него настоящего футболиста».

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Никаких следов той пресс-конференции интернет не сохранил. Поздравления семье Барези от президента «россонери» Сильвио Берлускони тоже остались лишь в выпуске «Футбольного клуба». Но те, кто хорошо знал Франко, понимали, что в таком решении не было ничего удивительного. Сама жизнь подталкивала легендарного защитника к усыновлению ребенка.

Он и сам рано остался без родителей, хотя и не настолько, как Андрюша из Подмосковья. В 13 лет у Франко от рака умерла мать. Еще через четыре года погиб отец – разбился в автомобильной аварии. Барези вместе с братьями Джузеппе и Анджело и сестрами Лючией и Эмануэлой попали в детский пансион. «Нам пришлось засучить рукава и быстро повзрослеть», – опустил грустные глаза Франко. Выход в люди оттуда был только один – через футбол.

Ему во всем помогала жена. Мауру, голубоглазую блондинку, Франко встретил в феврале 1983-го. Она была дочерью владельца отеля в Ареццо, где на один день остановился «Милан», и осталась для Барези единственной и неповторимой. Пара страстно хотела детей, но Маура никак не могла забеременеть, а когда тест показывал две полоски, случались скорые выкидыши.

Их первый ребенок появился на свет лишь в 1991-м, когда футболисту был уже 31 год. Итальянские газеты тогда были такими же зубастыми, как и сейчас, и не брали в плен никого, особенно тех, кто находился на вершине. Барези с «Миланом» выигрывал Серию А и ЛЧ и становился вторым в голосовании за «Золотой мяч»-1989, поэтому таблоиды радостно взялись за его семью.

Репортеры заметили, что у малыша Эдоардо, сына блондинки и голубоглазого шатена, смуглая кожа и темные глаза. Писали про то, что Маура неверна мужу и изменяла ему с другой звездой «россонери» Рудом Гуллитом. «Буквально через несколько месяцев начались эти мелкие атаки, – заламывала руки женщина. – Всегда писали обо мне, никогда не щадили, включая то, о чем Франко не рассказывал, – все эти баннеры на стадионах, оскорбительные кричалки. В мире, где все позволено, где убивают и калечат, я прошу лишь об уважении к материнству. Особенно к такому выстраданному, как мое».

Но желание Барези о крепкой и большой семье было сильнее нападок глупых тифози. Поэтому в 1996-м он отправился в холодную Россию и взял в свой дом маленького Андрюшу. «Это очень важный для меня опыт, – делился либеро «Милана» в 1997-м. – Если бы смог, то усыновил бы всех. Ясно, что приемному сыну нужно отдавать вдвое больше любви, чем родному. Мы даже не осознаем, как сильно дети меняют нашу жизнь. Меня они точно сделали более открытым миру».

Русскому мальчику дали новое имя, сохранив частичку старого – теперь он Джанандреа Барези. Уже в 2003-м Джермано Боволента из La Gazzetta dello Sport пришел домой к Франко, чтобы узнать, чем живет легенда «россонери» после завершения карьеры. Там журналист и застал подросших мальчишек – 12-летнего Эдоардо и девятилетнего Джанандреа.

Старший очевидно горел футболом – вся его комната была заставлена мерчем родного клуба отца. Эдди сидел перед телевизором в футболке с фамилией Шевченко, шарфом из Манчестера и вовсю топил за миланцев в финале Межконтинентального кубка. «Джанандреа всего девять, и для него это утро международного футбола кажется периодом растерянности, – писал журналист Боволента. – Футбол его совсем не цепляет. Мальчик бормочет: «Пожалуй, мне пора» – и растворяется из зала, захваченный иными интересами и иными играми».

Франко Барези, «Милан», 2019 год Фото: Getty Images

Спустя год после этого материала Франко работал тренером в миланской примавере и отвечал на вопросы Джанфранко Грамолы максимально политкорректно. «У обоих моих сыновей есть страсть к футболу, но не знаю, когда они будут готовы к тренировкам. Пока они учатся и радуются жизни – посмотрим, как сложится их судьба», – говорил Барези в 2004-м.

Чудо, но Джанандреа все же увлекся футболом по примеру папы со старшим братом и немного поиграл за школьную команду. Единственная фотография мальчика – из

. «На прошлой неделе «Милан» совершил паломничество в Афины с моим сыном. Что за стадион!» – намекнул экс-либеро на два победных финала в Греции (4:0 «Барселоне» в 1994-м и 2:1 «Ливерпулю» в 2007-м). Андрею на снимке 19 лет, и по взрослому крепышу с мощной челюстью никак не скажешь, что когда-то он воспитывался в русском детдоме.

Барези-старшего часто пытали журналисты из бывшего СССР, куда он ездил по клубным делам. Но на вопрос «Правда, что вы усыновили ребенка в Москве?» футболист всегда отвечал одинаково: «Поверьте, приемного сына мы с женой любим даже больше, чем родного». В 2016-м легенда «Милана» заглянул в Минск и рассказал, что Джанандреа вместе с Эдоардо учатся в университете и делают успехи.

Вопреки прогнозам Василия Уткина в выпуске «Футбольного клуба», маленький Андрюша не стал русским легионером «Милана»-2015. Вряд ли он остался даже русским – парня нет ни в одной соцсети, спросить нет никакой возможности. Главное, что Джанандреа Барези приобрел семью и людей, которые заботятся о нем, а у любви нет национальностей.

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