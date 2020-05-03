Криштиану Роналду
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Криш регулярно наполняет кубышку «бьянконери» солидными суммами.
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о важности для команды страйкера Криштиану Роналду.
«Криштиану отличается от других футболистов. Он приносит невероятные доходы, представляя свой бренд, который почти такой же большой, как и клуб», – цитирует Паратичи Football Italia.
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- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. Ранее португалец выступал за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».
- В первом сезоне в Турине Криштиану стал победителем Серии A и выиграл Суперкубок Италии.
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