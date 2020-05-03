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«Он почти такой же большой, как клуб». Спортдир «Ювентуса» оценил важность Роналду

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
35 минут назад

Криш регулярно наполняет кубышку «бьянконери» солидными суммами.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о важности для команды страйкера Криштиану Роналду.

«Криштиану отличается от других футболистов. Он приносит невероятные доходы, представляя свой бренд, который почти такой же большой, как и клуб», – цитирует Паратичи Football Italia.

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  • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. Ранее португалец выступал за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».
  • В первом сезоне в Турине Криштиану стал победителем Серии A и выиграл Суперкубок Италии.

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