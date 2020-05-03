Похоже, возвращение Криша в Италию откладывается.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не может вылететь с родного острова Мадейра в Турин.

Football Italia со ссылкой на телеканал TVI сообщает, что частный самолет 35-летнего футболиста находится в Мадриде и дважды получил отказ при запросе разрешения на вылет. Это происходит из-за наложенных испанских правительством ограничений на полеты.

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