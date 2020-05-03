Футбол
Чемпионат Италии

Роналду не может вылететь с Мадейры в Турин

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
44 минут назад

Похоже, возвращение Криша в Италию откладывается.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не может вылететь с родного острова Мадейра в Турин.

Football Italia со ссылкой на телеканал TVI сообщает, что частный самолет 35-летнего футболиста находится в Мадриде и дважды получил отказ при запросе разрешения на вылет. Это происходит из-за наложенных испанских правительством ограничений на полеты.

Чемпионат Италии

«Он почти такой же большой, как клуб». Спортдир «Ювентуса» оценил важность Роналду

3 ЧАСОВ НАЗАД
  • «Ювентус» попросил легионеров вернуться в Турин для прохождения карантина и возобновления тренировок.
  • Туринский клуб ушел на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса лидером Серии А.

До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Италии

Аньелли лайкнул твит фаната, который не согласен на титул без завершения сезона: «Мы не «Интер»

ВЧЕРА В 14:20
Чемпионат Италии

«Он почти такой же большой, как клуб». Спортдир «Ювентуса» оценил важность Роналду

3 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат ИталииЮвентусКриштиану Роналду
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«Он почти такой же большой, как клуб». Спортдир «Ювентуса» оценил важность Роналду