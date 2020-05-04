Красивейший подарок португальца на День матери.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подарил маме Mercedes GLC Coupe.

В Португалии День матери отмечается 3 мая, и Криш отметил это событие красивым презентом. «Спасибо моим детям за подарки, которые я получила сегодня. С Днем матери», – подписала Мария Долореш пост в инстаграме.

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Цена автомобиля – в районе 100 тыс евро.

Два месяца назад Долореш перенесла инсульт.

До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю

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