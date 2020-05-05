Криштиану Роналду, Аарон Рэмзи и Хуан Куадрадо, «Ювентус»
Фото: Getty Images
У страйкера были трудности с возвращением с Мадейры, но все получилось.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в Турин.
Игрок планировал прибыть в Италию еще 3 мая, но возникли трудности – частный самолет португальца не мог получить разрешение на вылет. На следующий вечер Криш все же прилетел в Турин. Как сообщает Calciomercato, в районе 22:35 автомобильная колонна с португальцем и его семьей покинула аэропорт и направилась в дом суперзвезды.
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- По итальянскому законодательству, Роналду обязан две недели провести на карантине, хотя его партнеры уже с 4 мая могут тренироваться.
- Во время паузы в чемпионате Криш находился на родной Мадейре.
До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю
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