Не тот клуб называют бомжами.

Коронавирус переварит и сломает футбол. Transfermarkt снижает цены на футболистов, гранды отказываются от суперсделок («Барса» – Неймар), а безумные зарплаты и выплаты золотого десятилетия трансферов остались в истории. Главными пострадавшими на рынке станут агенты и спортивные директора. Первые лишатся сладких комиссионных, а вторые – простора в работе. На первый план выйдет восстановление экономики, а значит и трансферная политика грандов оттолкнется исключительно от рентабельности. В такой ситуации «Ювентус» окажется одним из немногих топ-клубов, которому не придется ужиматься. Парадокс: по средствам туринцы живут почти 10 лет, при этом оставаясь на пятом месте в списке самых тратящих клубов декады.

С 2010 года «Юве» потратил на переходы 1,272 миллиарда евро, пропустив вперед «Ман Сити» (1,6 млрд), «Барсу» (1,5) и «ПСЖ» (1,3). Но в отличие от «горожан» или «Парижа», «черно-белые» не скупали игроков пачками. Более того, треть этой суммы потребовали всего 11 трансферов за 10 лет. А переходы Игуаина (89,3 млн), Роналду (112) и Де Лигта (85,5) составили 22,5% (286,8 млн) от общего счета.

Чемпионат Испании le10sport: Зидан может уйти в «Ювентус» 19/04/2020 В 14:13

В отличие от «Сити» или «ПСЖ», «Юве» не только царил все десятилетие в домашнем чемпионате, но и дважды добирался до финала Лиги чемпионов. А из всей пятерки растратчиков только «Челси» отбил на продажах больше «Юве» – 868 млн евро против 787 млн. По заработкам на рынке они уступают только «Монако», который сделал торговлю главным принципом клуба и собрал миллиард на продажах.

Кто тратил и зарабатывал на трансферах больше всех Фото: Eurosport

Как «Турин» при такой точечной закупке держит планку так высоко уже 10 лет? «Старая синьора» гениально тащит в дом то, что плохо лежит по всей Европе.

На десятку самых дорогих трансферов декады составляется такая же точно, но из свободных агентов: Пирло, Хедира, Дани Алвес, Погба, Рэмзи, Рабьо и другие пятизвездочные игроки приходили в «Турин» либо бесплатно, либо за символические деньги – как Патрис Эвра за 1,2 млн евро. Но пользы клубу приносили часто больше, чем дорогостоящие юниты.

«Ювентус» после возвращения в Серию А принял новое кредо: состав наполовину собран из бесплатных легенд вчерашнего дня и пары дорогих молодых звезд, а на 50% – из средних игроков, заполняющих щели. Стратегия наследует итальянскую традицию, по которой здесь красиво прощаются с игрой стареющие топы, но при этом позволяет успешно бороться за трофеи за счет точечных усилений.

Успехи «Ювентуса» последних десяти лет тесно связаны с Беппе Мароттой – бывшим генеральным директором «синьоры». Он возродил «Турин» из пепла, чем заработал репутацию одного из лучших СЕО в футболе. Но вряд ли Маротта справился бы с задачей настолько успешно без ученика и ассистента – Фабио Паратичи.

Фабио Паратичи и Беппе Маротта Фото: LaPresse

Они начали работать вместе в 2004 году в «Сампдории». Тогда Паратичи только завершил блеклую футбольную карьеру (12 клубов Серии С1 и С2 за 15 лет) и получил банальную должность для бывших игроков – скаут. Там его и заметил опытный Беппе Маротта. Беппе был в шаге от прорыва в карьере: он с 20 лет рулил футбольными командами как директор, прополз весь путь наверх от Серии С2 до элитного дивизиона и готовился к прорыву – после «Аталанты» и «Сампдории» его ждала реанимация «Ювентуса».

Маротту и Паратичи разделяли 16 лет, но у них нашлось кое-что общее: они прошли мясорубку донных дивизионов, и поэтому бег в горку для обоих превратился в смысл жизни. Фабио стал учеником Беппе. Работа дуэта за 10 лет вывела «Сампдорию» из середняка Серии Б в участника Лиги чемпионов. «Ювентус» заинтересовался Мароттой, и Беппе, наконец, совершил свой прорыв к звездам.

В то же время «Сампдория» рассчитывала, что Паратичи останется в клубе и продолжит дело, но Фабио переехал в Турин за учителем. Хозяин «Сампы» Риккардо Гарроне так взбесился из-за ухода Паратичи, что заблокировал любые переговоры с «Ювентусом». Из-за сбежавшего ученика Маротты туринцы не получили Джампаоло Паццини и Андреа Поли – Гарроне из принципа продал их «Интеру».

Вместе Маротта и Паратичи разработали стратегию возрождения «Ювентуса», и Фабио занялся тем, что умеет лучше всего – дерзкие трансферы на опережение. Благодаря ему «Турин» первым подхватил Андреа Пирло после «Милана», а подписание за 0 евро действующего чемпиона мира Сами Хедиры у жадного «Реала» тянет на угон.

Кого «Ювентус» заманил бесплатно Фото: Eurosport

Летом 2018-го Паратичи пошел против учителя. Именно он настоял на покупке Криштиану Роналду, хотя Маротта был против. В результате Беппе ушел из «Юве» в «Интер», а падаван занял место мастера. О том, что Фабио дорос до уровня гендира, говорит покупка Де Лигта – «Ювентус», привыкший собирать объедки со стола королей, в этот раз обошел «Барселону» и «Реал» в борьбе за топового защитника.

Главный инструмент, благодаря которому Паратичи обыгрывает конкурентов, – информация. «Ювентус» – один из самых осведомленных клубов Европы. Например, за Гвардиолой туринцы охотятся уже давно. О грядущих проблемах «Манчестер Сити» с финансовым фэйр-плей в Турине знали минимум за год до бана. Журналист Il Giornale Луиджи Гуэлпа сообщил о контактах туринцев с Гвардиолой.

«Я узнал, что Пеп уже достиг устной договоренности с «Ювентусом» на четыре года. Мне сказал это тот же человек, который сообщил, что Роналду едет в Турин», – делился инсайдом Гуэлпа.

Спустя несколько недель New York Times вскрыл проблемы «Манчестер Сити» с финансовым фэйр-плей, и Гуэлпа выдал новую порцию инсайдов. Итальянец разнюхал, что «Турин» воспользовался разведданными о финансах «горожан» и запустил переговоры с Пепом. В конце зимы у испанца были отличные шансы на победу в ЛЧ, и он отказался. Но теперь из-за коронавируса и двухлетнего бана «Сити» каталонец может переобуться.

Параллельно «Юве» ведет Зидана. Контракт француза с мадридцами рассчитан до июня 2022 года, но он может уйти уже этим летом – коуч разругался с Флорентино Пересом. По информации le10sport, Паратичи в курсе столкновения между Зизу и Флоро, и готов сыграть на этом.

Зинедин Зидан, «Реал» Фото: Getty Images

Главная претензия Зидана в том, что президент-самодур не дает полной власти над командой, в то же время «Ювентус» всегда рад тренерам-концептуалистам – Конте, Аллегри, Сарри. Более того, Паратичи уже работал с Зиданом два года назад: после ухода из «Реала» француз устроился на позицию советника Фабио и даже уговаривал Переса переманить его в «Мадрид». Хитрый менеджер «Юве» показал Зизу, что готов слушать его идеи и ценит их. Выбор между Зиданом и Пепом не стоит – охота идет за обоими.

Благодаря Фабио Паратичи «Ювентус» одним из первых восстановится после коронавируса – потому что им почти ничего не придется менять в трансферной политике. «Будет много сделок с обменом игроков. Эта ситуация приблизит футбол к НБА», – прогнозирует Паратичи. Если при Маротте «Ювентус» восстал из могилы, то работа его ученика может привести к доминированию туринцев в Европе.

Зидан или Гвардиола? Кого заманил «Ювентус» – читай два прогноза:

Гвардиола уйдет в «Ювентус», чтобы выиграть ЛЧ с Роналду. «Турин» готовит переход уже год

Зидан переедет в «Юве» вслед за Роналду. Все ради Лиги чемпионов

Подписывайся на телеграм Eurosport.ru

Чемпионат Италии «Ювентус» не хочет получать скудетто благодаря отмене концовки сезона 04/04/2020 В 10:01