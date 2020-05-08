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La Gazzetta Dello Sport: Пьянич согласовал контракт с «Барселоной»

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Миралем Пьянич

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
4 часов назад

Взамен «Ювентус» хочет Артура, Ракитича, Видаля или Семеду.

Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич согласовал условия контракта с «Барселоной».

О готовящемся трансфере сообщает La Gazzetta Dello Sport: для завершения перехода «Барса» должна предоставить футболиста для обмена. «Юве» заинтересован в Артуре, но тот намерен остаться у каталонцев. Среди возможных кандидатур упоминаются Иван Ракитич, Артуро Видаль и Нелсон Семеду.

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  • Пьянич перешел в «Ювентус» из «Ромы» в 2016 году.
  • В составе туринского клуба 30-летний босниец трижды стал чемпионом Италии, завоевал Кубок и Суперкубок страны.

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