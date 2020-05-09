Бразилец резко ответил на критику экс-партнера по «Ювентусу».

Полузащитник «Палмейраса» Фелипе Мело ответил на критику экс-партнера по «Ювентусу» Джорджо Кьеллини.

Защитник в свежей автобиографии назвал бразильца «худшим из худших» и «трусом». «С ним ты всегда рискуешь дракой. Я говорил тренерам: «Он гнилой изнутри», – поделился воспоминаниями Джорджо.

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У Мело нашелся ответ. «Я хотел бы знать, какие инциденты он имеет ввиду. Когда я был в Турине, у меня никогда не было недостатка уважения к кому-либо: товарищам по команде, директорам или «Ювентусу» в целом. На данный момент я не уважаю его. И никогда не буду. Я худший из худших и нарываюсь на драку? Ну, он всегда был трусом, готовым обмочиться. Это очень в стиле Кьеллини, он всегда ведет себя так, как будто он величайший», – цитирует Фелипе La Gazzetta dello Sport.

Игроки вместе выступали за «Ювентус» с 2009-го по 2011-й.

С 2017 года Мело играет на родине за «Палмейрас».

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