Роналдо назвал 5 игроков, заслуживавших «Золотой мяч»

Роналдо, Алессандро Дель Пьеро
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Бразилец назвал бывших партнеров и соперников.
Легендарный бразильский нападающий Роналдо выделил пятерых игроков, заслуживших «Золотой мяч».
«Я бы сказал, что есть четыре игрока, которые не выиграли «Золотой мяч», но должны были: Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и Рауль. Я добавил бы Роберто Карлоса, который дважды был на втором месте позади меня», – рассказал Роналдо в инстаграм-лайве с Дель Пьеро.
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- Роналдо – двукратный обладатель главной персональной награды в футболе.
- Бразилец завершил карьеру в 2011 году.
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