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Роналдо назвал 5 игроков, заслуживавших «Золотой мяч»

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Роналдо, Алессандро Дель Пьеро

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Бразилец назвал бывших партнеров и соперников.

Легендарный бразильский нападающий Роналдо выделил пятерых игроков, заслуживших «Золотой мяч».

«Я бы сказал, что есть четыре игрока, которые не выиграли «Золотой мяч», но должны были: Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и Рауль. Я добавил бы Роберто Карлоса, который дважды был на втором месте позади меня», – рассказал Роналдо в инстаграм-лайве с Дель Пьеро.

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Кому из них отдал бы «Золотой мяч»?
Алессандро Дель Пьеро
Паоло Мальдини
Франческо Тотти
Раулю
Роберто Карлосу
  • Роналдо – двукратный обладатель главной персональной награды в футболе.
  • Бразилец завершил карьеру в 2011 году.

Роналдо провалил финал ЧМ-1998 из-за припадка. В поражении Бразилии от Франции обвинили Nike

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