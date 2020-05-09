Роналдо назвал 5 игроков, заслуживавших «Золотой мяч»

Бразилец назвал бывших партнеров и соперников.

Легендарный бразильский нападающий Роналдо выделил пятерых игроков, заслуживших «Золотой мяч».

«Я бы сказал, что есть четыре игрока, которые не выиграли «Золотой мяч», но должны были: Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и Рауль. Я добавил бы Роберто Карлоса, который дважды был на втором месте позади меня», – рассказал Роналдо в инстаграм-лайве с Дель Пьеро.

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Опрос Кому из них отдал бы «Золотой мяч»? Алессандро Дель Пьеро Паоло Мальдини Франческо Тотти Раулю Роберто Карлосу

Роналдо – двукратный обладатель главной персональной награды в футболе.

Бразилец завершил карьеру в 2011 году.

Роналдо провалил финал ЧМ-1998 из-за припадка. В поражении Бразилии от Франции обвинили Nike

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