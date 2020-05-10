Андреа Ринальди борется за жизнь.

Футболист «Аталанты» Андреа Ринальди борется за жизнь – футболист перенес аневризму сосудов головного мозга.

Ринальди, которому в следующем месяце исполняется 20 лет, в пятницу почувствовал себя плохо и был помещен в реанимационное отделение больницы в Варезе. Футболист находится в очень тяжелом состоянии, сообщает PrimaBergamo.

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Полузащитник арендован клубом «Леньяно» из Серии D.

«Аталанта» занимает четвертое место в Серии А.

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