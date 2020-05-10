Футбол
Чемпионат Италии

Футболист «Аталанты» находится в тяжелом состоянии – у него аневризма сосудов головного мозга

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Андреа Ринальди

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Андреа Ринальди борется за жизнь.

Футболист «Аталанты» Андреа Ринальди борется за жизнь – футболист перенес аневризму сосудов головного мозга.

Ринальди, которому в следующем месяце исполняется 20 лет, в пятницу почувствовал себя плохо и был помещен в реанимационное отделение больницы в Варезе. Футболист находится в очень тяжелом состоянии, сообщает PrimaBergamo.

Чемпионат Италии

Роналдо назвал 5 игроков, заслуживавших «Золотой мяч»

16 ЧАСОВ НАЗАД
  • Полузащитник арендован клубом «Леньяно» из Серии D.
  • «Аталанта» занимает четвертое место в Серии А.

Футболки Кана и Глеба, автограф Анри. Читатели Eurosport присоединились к флешмобу #МоиФормы

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Италии

Мело – о Кьеллини: «Он всегда был трусом, готовым обмочиться»

17 ЧАСОВ НАЗАД
Лига чемпионов УЕФА

Боялся умереть как Астори, отказал «Зениту» и «Динамо». Кто такой Иличич, уничтоживший «Валенсию»

11/03/2020 В 03:00
По теме
ФутболЧемпионат ИталииАталанта
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалРоналдо назвал 5 игроков, заслуживавших «Золотой мяч»
Следующий материал«Джастин – жесткий сукин сын». Фергюсон объяснил поражение от Гэтжи