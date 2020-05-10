Сердар Азмун
Фото: Getty Images
Итальянский клуб не теряет надежды сохранить бельгийца.
«Наполи» все еще заинтересован в приглашении Сердара Азмуна из «Зенита», но пока не сделал официальное предложение.
Клуб готов приобрести форварда, оцениваемого в 15 млн евро, но трансфер зависит от будущего Дриса Мертенса – контракт бельгийца истекает уже летом, и многие европейские топ-клубы готовы подписать игрока даром. По информации Gazzetta dello Sport, неаполитанцы уже установили контакт с лагерем игрока, и сам нападающий хочет поиграть в Италии.
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- «Зенит» лидирует в таблице РПЛ.
- Летом заканчивается контракт другого страйкера клуба – Артема Дзюбы. Возможно, это помешает Азмуну уйти.
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