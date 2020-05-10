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Gazzetta dello Sport: «Наполи» контактировал с Азмуном, но трансфер зависит от будущего Мертенса

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Сердар Азмун

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

Итальянский клуб не теряет надежды сохранить бельгийца.

«Наполи» все еще заинтересован в приглашении Сердара Азмуна из «Зенита», но пока не сделал официальное предложение.

Клуб готов приобрести форварда, оцениваемого в 15 млн евро, но трансфер зависит от будущего Дриса Мертенса – контракт бельгийца истекает уже летом, и многие европейские топ-клубы готовы подписать игрока даром. По информации Gazzetta dello Sport, неаполитанцы уже установили контакт с лагерем игрока, и сам нападающий хочет поиграть в Италии.

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