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19-летний футболист «Аталанты» умер от аневризмы мозга

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Андреа Ринальди

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
28 минут назад

Большая трагедия в итальянском футболе.

19-летний футболист «Аталанты» Андреа Ринальди умер в реанимации, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ранее Eurosport.ru сообщал, что игрок был доставлен в реанимационное отделение больницы в Варезе. Ринальди перенес аневризму сосудов головного мозга и находился в очень тяжелом состоянии. Спасти его не удалось.

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  • Перед стартом сезона-2019/20 Ринальди был арендован клубом «Леньяно» из Серии D.
  • «Аталанта» занимает четвертое место в Серии А. Ранее турнир ушел на паузу из-за пандемии коронавируса.

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