Андреа Ринальди
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Большая трагедия в итальянском футболе.
19-летний футболист «Аталанты» Андреа Ринальди умер в реанимации, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Ранее Eurosport.ru сообщал, что игрок был доставлен в реанимационное отделение больницы в Варезе. Ринальди перенес аневризму сосудов головного мозга и находился в очень тяжелом состоянии. Спасти его не удалось.
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- Перед стартом сезона-2019/20 Ринальди был арендован клубом «Леньяно» из Серии D.
- «Аталанта» занимает четвертое место в Серии А. Ранее турнир ушел на паузу из-за пандемии коронавируса.
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