Большая трагедия в итальянском футболе.

19-летний футболист «Аталанты» Андреа Ринальди умер в реанимации, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ранее Eurosport.ru сообщал, что игрок был доставлен в реанимационное отделение больницы в Варезе. Ринальди перенес аневризму сосудов головного мозга и находился в очень тяжелом состоянии. Спасти его не удалось.

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Перед стартом сезона-2019/20 Ринальди был арендован клубом «Леньяно» из Серии D.

«Аталанта» занимает четвертое место в Серии А. Ранее турнир ушел на паузу из-за пандемии коронавируса.

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