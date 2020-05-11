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«Барселона» договорилась с полузащитником «Ювентуса» Миралемом Пьяничем о трансфере из Турина в Каталонию. Боснийский футболист подпишет с «сине-гранатовыми» контракт на четыре года.

Об этом сообщает Sport.es. «Барселона» не будет платить туринцам за Пьянича, а предложит несколько игроков в обмен. Скорее всего, «Ювентус» получит Жан-Клера Тодибо, который сейчас на правах аренды выступает за «Шальке», и еще одного игрока.

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«Барса» уже отказалась включать в сделку Ивана Ракитича и Артуро Видаля.

30-летний Пьянич провел 22 матча в чемпионате Италии-2019/20, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

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