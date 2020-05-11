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Sport.es: «Барселона» договорилась с Пьяничем о 4-летнем контракте

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Миралем Пьянич («Ювентус»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Кике Сетьен укрепляет среднюю линию.

«Барселона» договорилась с полузащитником «Ювентуса» Миралемом Пьяничем о трансфере из Турина в Каталонию. Боснийский футболист подпишет с «сине-гранатовыми» контракт на четыре года.

Об этом сообщает Sport.es. «Барселона» не будет платить туринцам за Пьянича, а предложит несколько игроков в обмен. Скорее всего, «Ювентус» получит Жан-Клера Тодибо, который сейчас на правах аренды выступает за «Шальке», и еще одного игрока.

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  • «Барса» уже отказалась включать в сделку Ивана Ракитича и Артуро Видаля.
  • 30-летний Пьянич провел 22 матча в чемпионате Италии-2019/20, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

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