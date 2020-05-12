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Mundo Deportivo: «Юве» отдаст «Барсе» Пьянича только в обмен на Артура

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Миралем Пьянич

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Трансфер осложняет нежелание бразильца покидать каталонский клуб.

«Ювентус» назвал условие для перехода полузащитника Миралема Пьянича в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, туринцы требуют у сине-гранатовых включения в сделку Артура. Дело осложняет нежелание самого бразильца покидать «Барселону» – он отказывается от любых трансферных предложений и не хочет потерять в зарплате.

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  • «Барса» уже отказалась включать в сделку Ивана Ракитича и Артуро Видаля.
  • 30-летний Пьянич провел 22 матча в чемпионате Италии-2019/20, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

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