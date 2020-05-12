Лиана Василишнова, девушка футболиста Алеша Матею – фото, инстаграм

Лиана Василишнова поможет Алешу Матею пережить неудачный сезон.

Если чемпионат Италии возобновится-таки, «Брешиа» вылетит с вероятностью 99,9%. Лето для игроков «бьянкоадзурри» будет безнадежно испорчено. И только Алеш Матею будет доволен. Во-первых, в межсезонье он все равно вернется в «Брайтон». А во-вторых, едва он зайдет домой, всю грусть снимет как рукой – об этом позаботится его возлюбленная Лиана Василишнова.

Девушка в 2018-м финишировала в топ-10 конкурса Мисс Чехия, и вообще дама поддерживает идеальную форму.

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