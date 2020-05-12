Итальянцы оперативно помирились.

Джорджо Кьеллини и Марио Балотелли связались в эфире итальянского телешоу и выяснили отношения.

В свежей автобиографии защитник «Ювентуса» назвал Марио «негативным человеком, лишенным уважения к команде». Страйкер отреагировал в инстаграме: «По крайней мере, у меня достаточно искренности и смелости говорить такие вещи лично. У тебя было много возможностей вести себя как настоящий мужчина, но ты этого не сделал».

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Партнеры по сборной Италии созвонились в эфире шоу Le Iene и, похоже, помирились. «Впервые в жизни ты облажался, а я – нет!» – пошутил Марио. «Я завидовал тебе! Потому что в жизни нужно совершать ошибки, чтобы совершенствоваться», – ответил Кьеллини. «Я не был уверен, стоит ли добавлять в книгу критику, но совсем не писать про что-то плохое мне показалось лицемерным. Я несу полную ответственность. Я допустил ошибку, извлек урок и буду учиться на ошибках дальше», – объяснился защитник.

Джорджо добавил, что был бы рад сыграть вместе с Балотелли на Евро-2021.

Кьеллини восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.

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