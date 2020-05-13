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Джорджина выложила новое фото из тренажерки. Теперь все внимание на топ, а не на треники

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Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
4 часов назад

Любимая Криштиану давно не баловала нас такими кадрами.

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила новое фото из тренажерного зала.

Девушка находится в пустом помещении и соблюдает нормы социального дистанцирования. Она сделала селфи в зеркале, радуя подписчиков идеальным телом.

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  • Криштиану встречается с Джорджиной с 2016 года.
  • В 2017 году у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.

До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю

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