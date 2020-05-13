Джорджина Родригес
Фото: Instagram
Любимая Криштиану давно не баловала нас такими кадрами.
Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила новое фото из тренажерного зала.
Девушка находится в пустом помещении и соблюдает нормы социального дистанцирования. Она сделала селфи в зеркале, радуя подписчиков идеальным телом.
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- Криштиану встречается с Джорджиной с 2016 года.
- В 2017 году у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть еще три старших ребенка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.
До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю
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